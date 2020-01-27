» أهالي المنيا يشيعون جنازة شهيد سيناء

أحمد سالم
شيع أهالى قرى ومدينة ملوى، ظهر اليوم الإثنين، جنازة شهيد الواجب المجند عبدالله محمد الذى استشهد برصاص الإرهاب الأسود بسيناء.
ويتقدم الجنازة اللواء أسامه حسن القاضى، محافظ المنيا واللواء محمود خليل مدير الأمن واللواء مهندس وجدى زقذوق رئيس مدينة ملوى واللواء خالد عبدالسلام مدير مباحث المنيا.
طالب الأهالى من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، استمرار محاربة الإرهاب الأسود فى سيناء ومصر والعالم كله مؤكدين أنهم جميعًا فداء الوطن.
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