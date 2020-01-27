  • الإثنين 27 يناير 2020
  • بتوقيت مصر03:53 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
القطر

شاهد.. أب ينقذ ابنته بأعجوبة من أمام قطار بالإسماعيلية

الدكتور أحمد الطيب

بث مباشر.. فعاليات مؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر الإسلامي

كاف

"كاف" يكشف حقيقة تعيين "جاساما" لمباراة الأهلي والهلال

لينا مهني

وفاة أيقونة الثورة التونسية بعد صراع مع المرض

الكويت

كويتية تطالب بالإرث من الأمير جابر الصباح

أسطورة كرة السلة كوبي براينت

الخبراء يكشفون السبب وراء تحطم طائرة "الأسطورة"

احتجاجات مدينة الناصرية

متظاهرو العراق يتهمون"أحزاب السلطة" بإحراق خيامهم

شركة "مروحيات روسيا" تفتح مراكز صيانة في مصر

بعد "قصف مجهول".. مروحيات تجلي مصابي السفارة الأمريكية

ارسنال

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

رسالة جديدة من زوج نانسي عجرم لمنتقديه

الصفحة الأخيرة

نانسي عجرم وزوجها
نانسي عجرم وزوجها

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

مفاجأة حول تأجيل محاكمة زوج نانسي عجرم

#

تفاصيل جديدة في قضية "قتيل" فيلا نانسي عجرم

#

مسدس زوج نانسي عجرم يكشف المستور في واقعة القتل بفيلتها

#

محامي زوج نانسي عجرم يكشف مفاجآت جديدة عن الحادث

انستجرام

نانسي عجرم

فادي الهاشم

نشر فادي الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجر، صورة عبر حسابه على "إنستجرام"يظهر فيها الممثل العالمي ليوناردو دي كابريو، حيث اعتقد البعض أنها ردًا منه على الشائعات التى طالته مؤخرًا.

وكتب على الصورة: "أحب الاستماع إلى الأكاذيب في حين أني أعرف الحقيقة".

وذكرت بعض الصحف اللبنانية، أنه تبين للتحقيق في حادث منزل الفنانة نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم، ومن شركة "داتا" للاتصالات، وخلافاً لما يتم تداوله، أن اللص محمد الموسى الذي اقتحم منزلهما، كان يتعقب الهاشم منذ فترة.

وأفادت الصحف بأن الموسى اتصل أكثر من مرة برقم العيادة الخاص بالهاشم، وهو الرقم المدوّن عبر الإنترنت والمتوافر للجميع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف استقصاء المعلومات، بحسب صحيفة "النهار" اللبنانية.

 بينما كشفت مصادر مقربة، أن الموسى لم يتواصل مع الدكتور الهاشم شخصياً بتاتاً، مضيفة أنه زار محيط مقر العيادة مرة واحدة، مشيرة إلى أن السارق زار المنطقة التي يقع فيها منزل الهاشم وعجرم مرّة واحدة في ديسمبرالأول الماضي، لاستكشاف المنطقة ما يثبت أنه لم يكن موجوداً في هذه المنطقة ولم يعمل فيها أبداً.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

شجاعة وثبات وفيض وإشراق؟!..إنه الهدهد النبيل

د. هشام الحمامي

دعوة أمي

فراج إسماعيل

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» رسالة جديدة من زوج نانسي عجرم لمنتقديه
» تعرف أكثر على "كورونا" القاتل وكيف تحمي نفسك من الإصابة به
» فينيسيا تنظم معرضا للمستنسخات الأثرية المصرية
» وزيرة الثقافة تشهد تسليم يحيى الفخرانى جائزة مهرجان أبو ظبى
» حبس فنان شهير 10 سنوات وتغريمه 2 مليون دولار
» أسماء جديدة بقائمة الزمالك استعدادا لـ "دجلة"
» فنانة مصرية تكشف حقيقة علاقتها بممثل تركي: "كان في"
» إغلاق مدخل نفق النهضة في الدقي جزئيا
» براءة حمادة السيد لاعب نادي أسوان في قضية “ولاية سيناء”
» "كريم" تطلق خدمات جديدة للتنقل بين المحافظات
» آخر تطورات الحالة الصحية لـ نادية لطفي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:30 م

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:55

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:09

  • مغرب

    17:30

  • عشاء

    19:00

من الى
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح