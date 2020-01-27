» فينيسيا تنظم معرضا للمستنسخات الأثرية المصرية

27 يناير 2020 - 02:38 م

تنظم مدينة فينيسيا الإيطالية معرضا للمستنسخات الأثرية المصرية من إنتاج وحدة إنتاج النماذج والمستنسخات الأثرية بوزارة السياحة والآثار، وذلك ابتداء من نصف فبراير 2020.

وأوضح د. عمرو الطيبي المدير التنفيذي لوحدة إنتاج النماذج الأثرية بالمجلس الأعلى للآثار، أن هذا المعرض يهدف الي إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الجمهور الإيطالي وخاصة الأطفال لزيارة المعرض والتعرف علي بعض من أهم كنوز الآثار المصرية القديمة ومعالمها الأثرية والسياحية، مؤكدا على أن هذا المعرض يوضح مدى اهتمام وإقبال المواطنين الإيطاليين للتعرف علي معالم الآثار والحضارة المصرية القديمة، مما يسهم في الترويج والتسويق لزيارة مصر وتنشيط حركة السياحة الثقافية.

يضم المعرض عدد (70) نموذج أثري من الآثار المصرية تم إنتاجها للمشاركة في المعرض؛ من بينهم تمثال الكاتب المصري الشهير وقناع كلٍ من يويا وتويا، والتمثال النصفي للملكة نفرتيتي، ورأس للملك اخناتون بالإضافة الي عدد من النماذج المتميزة من مجموعة الملك توت عنخ آمون؛ مثل العجلة الحربية والخنجر الملكي لتوت عنخ آمون، ومجموعة من الدروع الحربية المطعمة ومجموعة مميزة من الحلي والمجوهرات وبعض أدوات الصيد.

ويعتبر هذا المعرض الثاني من نوعه في إيطاليا، حيث أقيم المعرض الأول بمدينة فيتربو الإيطالية في مايو عام 2018 واستقبل أكثر من مائة ألف زائر.