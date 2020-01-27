"عبد الدايم" تبحث مع وفد ألمانيا سبل التعاون بين البلدين

عقب تسليم وفد ألمانيا وسام القديس سان جورج في فئة السياسة والثقافة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية تقديراً لجهوده في شتى المجالات خاصة تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في مصر فضلاً عن الدور الريادي له في تحقيق التطلعات التنموية للقارة الأفريقية التقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة بالوفد الذي ترأسه هانس يواخيم المدير الفني لأوبرا زيمبر ومخرج المسرح بأوبرا دريسدن.

ويضم اللقاء كلا من المخرجة الفنية باتريكس شتينر ، الاقتصادى نيکولاس هولتزر ، أندرياس کريستيان ، ماريون فورميلات عضو الرابطة الثقافية الألمانية المصرية واللبنانى جوزيف صيون خبير الصناعات الفنية بحضور الدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا المصرية والدكتورة هبه يوسف رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية لبحث سبل تعزيز التعاون الثقافى والفنى بين البلدين.

قالت عبد الدايم إن اللقاء يفتح آفاق جديدة للتعاون مع الجانب الالمانى خاصة مع قرب افتتاح دار الاوبرا بالعاصمة الادارية الجديدة ومدينة الثقافة والفنون وأوضحت أنه تم طرح مبادرات ومشروعات تعاون مع أوبرا دريسدن بجانب اقتراح للمشاركة فى The Semper Opera Ball الخاص بتكريم الشخصية الحاصلة على وسام القديس سان جورج والذي يعد أكبر حدث كلاسيكي فني يقام بأوروبا والمقرر له 7 فبراير المقبل بأوبرا دريسدن بالمانيا .

من جانبه قال رئيس الوفد إن الزيارة تهدف إلى فتح قنوات شراكة ابداعية مع الثقافة المصرية خاصة بين اوبرا دريسدن واوبرا القاهرة أقدم أوبرا في الشرق الاوسط وافريقيا موضحا ان هذا التعاون يشمل تبادل العروض والخبرات بين الاوبرتين على كافة المستويات.

يشار إلى أن وسام القديس سان جورج تمنحه المانيا سنوياً لاحد الشخصيات العالمية المؤثرة فى المجتمع الدولى ، بدأ الاحتفال به عام 2009 حيث حصل عليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكذلك نظيره الروماني کلاوس يوهانيس عام ????ويتم تكريم شخصية العام فى حدث فنى يعد الاضخم فى اوروبا ويقام بحضور ???? مشاهد داخل مسرح أوبرا دريسدن وأكثر من ????? اخرين بالساحة الخارجية عبر شاشات لنقل الحدث ، كما تغطيه العديد من شبكات التلفزيون المحلية والدولية ليصل لملايين المشاهدين على مستوى العالم