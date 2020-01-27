  • الإثنين 27 يناير 2020
  • بتوقيت مصر03:52 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
القطر

شاهد.. أب ينقذ ابنته بأعجوبة من أمام قطار بالإسماعيلية

الدكتور أحمد الطيب

بث مباشر.. فعاليات مؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر الإسلامي

كاف

"كاف" يكشف حقيقة تعيين "جاساما" لمباراة الأهلي والهلال

لينا مهني

وفاة أيقونة الثورة التونسية بعد صراع مع المرض

الكويت

كويتية تطالب بالإرث من الأمير جابر الصباح

أسطورة كرة السلة كوبي براينت

الخبراء يكشفون السبب وراء تحطم طائرة "الأسطورة"

احتجاجات مدينة الناصرية

متظاهرو العراق يتهمون"أحزاب السلطة" بإحراق خيامهم

شركة "مروحيات روسيا" تفتح مراكز صيانة في مصر

بعد "قصف مجهول".. مروحيات تجلي مصابي السفارة الأمريكية

ارسنال

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

عقب تسليم وسام سان جورج لـ السيسي..

"عبد الدايم" تبحث مع وفد ألمانيا سبل التعاون بين البلدين

الحياة السياسية

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

عبد المهدي وبن سلمان يبحثان تفادي "التصعيد الشامل"

#

عاهل الأردن يبحث مع بوتين الشراكة الاستراتيجية الثنائية

#

الرئيس السيسي لـ ترامب: المصريون رفضوا حكم الإسلام السياسي

#

وزير الطيران المدني يلتقي سفير جمهورية التشيك بالقاهرة

السيسي

عبد الدايم

وسام سانت جورج

عقب تسليم وفد ألمانيا وسام القديس سان جورج في فئة السياسة والثقافة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية تقديراً لجهوده في شتى المجالات خاصة تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في مصر فضلاً عن الدور الريادي له في تحقيق التطلعات التنموية للقارة الأفريقية التقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة بالوفد الذي ترأسه هانس يواخيم المدير الفني لأوبرا زيمبر ومخرج المسرح بأوبرا دريسدن.

 ويضم اللقاء كلا من المخرجة الفنية باتريكس شتينر ، الاقتصادى نيکولاس هولتزر ، أندرياس کريستيان ، ماريون فورميلات عضو الرابطة الثقافية الألمانية المصرية واللبنانى جوزيف صيون خبير الصناعات الفنية بحضور الدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا المصرية والدكتورة هبه يوسف رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية لبحث سبل تعزيز التعاون الثقافى والفنى بين البلدين.

قالت عبد الدايم إن اللقاء يفتح آفاق جديدة للتعاون مع الجانب الالمانى خاصة مع قرب افتتاح دار الاوبرا بالعاصمة الادارية الجديدة ومدينة الثقافة والفنون وأوضحت أنه تم طرح مبادرات ومشروعات تعاون مع أوبرا دريسدن بجانب اقتراح للمشاركة فى The Semper Opera Ball الخاص بتكريم الشخصية الحاصلة على وسام القديس سان جورج والذي يعد أكبر حدث كلاسيكي فني يقام بأوروبا والمقرر له 7 فبراير المقبل بأوبرا دريسدن بالمانيا .

من جانبه قال رئيس الوفد إن الزيارة تهدف إلى فتح قنوات شراكة ابداعية مع الثقافة المصرية خاصة بين اوبرا دريسدن واوبرا القاهرة أقدم أوبرا في الشرق الاوسط وافريقيا موضحا ان هذا التعاون يشمل تبادل العروض والخبرات بين الاوبرتين على كافة المستويات.

يشار إلى أن وسام القديس سان جورج تمنحه المانيا سنوياً لاحد الشخصيات العالمية المؤثرة فى المجتمع الدولى ، بدأ الاحتفال به عام 2009 حيث حصل عليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكذلك نظيره الروماني کلاوس يوهانيس عام ????ويتم تكريم شخصية العام فى حدث فنى يعد الاضخم فى اوروبا ويقام بحضور ???? مشاهد داخل مسرح أوبرا دريسدن وأكثر من ????? اخرين بالساحة الخارجية عبر شاشات لنقل الحدث ، كما تغطيه العديد من شبكات التلفزيون المحلية والدولية ليصل لملايين المشاهدين على مستوى العالم


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

شجاعة وثبات وفيض وإشراق؟!..إنه الهدهد النبيل

د. هشام الحمامي

دعوة أمي

فراج إسماعيل

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» رسالة جديدة من زوج نانسي عجرم لمنتقديه
» تعرف أكثر على "كورونا" القاتل وكيف تحمي نفسك من الإصابة به
» فينيسيا تنظم معرضا للمستنسخات الأثرية المصرية
» وزيرة الثقافة تشهد تسليم يحيى الفخرانى جائزة مهرجان أبو ظبى
» حبس فنان شهير 10 سنوات وتغريمه 2 مليون دولار
» أسماء جديدة بقائمة الزمالك استعدادا لـ "دجلة"
» فنانة مصرية تكشف حقيقة علاقتها بممثل تركي: "كان في"
» إغلاق مدخل نفق النهضة في الدقي جزئيا
» براءة حمادة السيد لاعب نادي أسوان في قضية “ولاية سيناء”
» "كريم" تطلق خدمات جديدة للتنقل بين المحافظات
» آخر تطورات الحالة الصحية لـ نادية لطفي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:30 م

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:55

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:09

  • مغرب

    17:30

  • عشاء

    19:00

من الى
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح