» حبس فنان شهير 10 سنوات وتغريمه 2 مليون دولار

27 يناير 2020 - 02:11 م

أفادت وسائل إعلام كويتية، بأن محكمة التمييز الكويتية، قضت اليوم الاثنين، بتأييد حبس المنتج والفنان الكويتي عادل المسلم 10 سنوات وتغريمه وشركته 600 ألف دينار (1,980,000 دولار) بتهمة غسل الأموال والاتجار بالمواد المخدرة، كما قضت ببراءة شريكه العراقي، وفق حسابات إخبارية محلية.





وتعود قضية المسلم إلى عام 2016، حين نشرت الشرطة تقريرا مصورا للحظة اقتحام مكتب يعود له، وكان يحوي موادا محظورة ومؤثرات عقلية.







وحاول المسلم وشريكه نفي التهم الموجهة بحقهما قبل صدور حكم نهائي يقضي بحبسهما، حيث أكد خلال التحقيقات الأولية أنّ المضبوطات لم يتوصل إليها رجال المباحث في مكتبه بل في مكتب آخر، مدعيا أنه لا يملك منزلاً بل يسكن في منزل بالإيجار، وحسابه البنكي لا يتجاوز عشرة آلاف دينار.



