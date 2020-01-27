موظفون بشركة فودافون يعتصمون أمام مقر الشركة بأكتوبر

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إعتصام

فصل

شركة فودافون

سواقين

نظم العاملون بشركة فودافون مصر، اعتصاما عن العمل، أمام مقر الشركة في القرية الذكية بأكتوبر، بسبب بعض الإجراءات التي اتخذتها الشركة ضدهم، حيث قامت الشركة بفصل 65 موظفا ونقلهم لشركة آخرى بنصف المرتب.

وأفاد أحد العاملين بالشركة، بأن تم فصل 65 موظفا من فودافون ونقلهم لشركة تدعي "الطيار" بنصف مرتبهم، وذلك لتعامل فودافون مع شركة سواقين جديدة .

وتابع أحد المعتصمين، رفض ذكر اسمه، بأن :"شركة فودافون فصلت أكثر من 65 سائقا لديها بدون إنذار، ونقلهم لشركة أخرى بنصف المرتب وعدد ساعات أكثر، وهو ما تم رفضه من قبلهم"، وفق قوله، مشيرًا إلى أن "أقل موظف من الذين تم اتخاذ بعض الإجراءات ضدهم يعمل الشركة منذ 22 سنة".

وفي سياق متصل، كشف بعض المصادر بقطاع الاتصالات، مفاجأة عن تفاوض شركة الاتصالات السعودية STC ، أول مشغل لخدمات الاتصالات فى السعودية، لشراء حصة فودافون الأم، البالغة 55% بشركة فودافون مصر، ورفضت المصادر الكشف عن نتائج هذه المفاوضات، أو مدى تقدمها، مكتفية بالقول إنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، سيعلن عن المزيد من التفاصيل.

وشركة فودافون مصر، هى أكبر مشغل اتصالات فى مصر من حيث عدد المشتركين بإجمالى 44 مليون عميل تمثل حصة أكثر من 42% من السوق المصرى، وتتوزع هيكل ملكيتها بين شركة فودافون الأم بحصة 55%، والنسبة المتبقية 45%، تمتلكها الشركة المصرية للاتصالات، وبجانب تقديم خدمات المحمول، تمتلك فودافون رخصة لخدمات التليفون الثابت، ومؤخرا تشارك فى تقديم مشروع التأمين الصحى الشامل.







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