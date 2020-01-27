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"المصيلحي" و"شعراوي" يتابعان سير المنظومة التموينية

الحياة السياسية

وزير التموين والتنمية المحلية
وزير التموين والتنمية المحلية

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علي المصيلحى

محمود شعراوى

المنظومة التموينية

التقى الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مع اللواء، محمود شعراوي وزير التنمية المحلية وذلك لتنسيق الجهود والأعمال ما بين المحافظين ووكلاء وزارة التموين بالمحافظات بهدف متابعة سير المنظومة التموينية في كافة محافظات الجمهورية ولا سيما سير منظومة الخبز والعمل علي توجيه كافه المسئولين بالمحافظات ومديريات التموين باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشديد الرقابة والمتابعة والجولات الميدانية بما يضمن رفع جودة الخبز ومتابعة سير عمل المنشآت التموينية المختلفة.

كما تم التطرق ومناقشة أهم الإجراءات التي من شأنها ضمان انتظام العمل بالمخابز والإدارات التموينية المختلفة ومنها زيادة عدد مفتشي التموين وزيادة عدد السيارات والسائقين لتوجيه المزيد من الحملات التموينية لتكون أكثر انتشاراً.

وقد شدد المصيلحي على أهمية دراسة الأماكن الأكثر احتياجاً والتي لا يوجد بها مخابز ليتم التركيز عليها ودراسة الطلبات المقدمة في هذه المناطق بالتنسيق بين مديرية التموين والمحافظة المعنية، مؤكدا بأن هناك تناغم وتنسيق مشترك بين السادة وكلاء الوزارة والمحافظين بما يضمن ضبط الأداء.

ومن ناحية أخرى أشار اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إلى أن هناك توجيهات للسادة المحافظين بتوفير كل الدعم لمديري مديريات التموين بالمحافظات للقيام بدورهم الفعال في تنفيذ المنظومة التموينية والتأكد من إلتزام أصحاب المخابز بإنتاج خبز بلدى مدعم مطابقة للمواصفات بمحافظات الجمهورية.بيان صحفي

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