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براءة حمادة السيد لاعب نادي أسوان في قضية “ولاية سيناء”

قضايا وحوادث

كابتن فريق أسوان الاعب حمادة السيد
كابتن فريق أسوان الاعب حمادة السيد

وكالات - الدويني فولي

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ولاية داعش

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، بمعاقبة كل من 8 بالسجن المؤبد و3  متهمين 15 سنة و4 متهمين 10 سنوات و4 متهمين 7 سنوات و17 متهمًا بالسجن 3 سنوات ومتهم بالسجن سنة، وبراءة 7 متهمين من بينهم حمادة السيد لاعب الكرة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء”.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد ومحمد الجمل.

وتضمن قرار الإحالة أن المتهمين في غضون الفترة من 2015 وحتى 9 فبراير 2018 بمحافظة القاهرة والجيزة، والدقهلية، والقليوبية، وكفر الشيخ، والفيوم وشمال سيناء وفي خارج مصر ارتكبوا ما يلي تولوا قيادة في جماعة إرهابية داخل البلاد بأن أسسوا 7 خلايا عنقودية، ةتولوا قيادتها بالجماعة التي تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل الدستور والقوانين، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة والمهمة بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق الأغراض التي تدعو إليها على النحو المبين بالتحقيقات.

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