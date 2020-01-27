الأهلى يتخذ هذا الإجراء قبل السفر للسودان

27 يناير 2020 - 01:01 م

قام الجهاز الطبي لفريق الأهلي، بتطعيم اللاعبين والجهاز الفني؛ استعدادا للسفر للسودان لمواجهة الهلال بالجولة الأخيرة والمقرر لها السبت المقبل.

ومن المقرر أن تطير بعثة الفريق للخرطوم الرابعة عصر الخميس المقبل، ويسبقها سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق، وسمير عدلي المدير الإداري؛ للاطمئنان على كل التفاصيل والترتيبات الخاصة بالإقامة والانتقالات والتأمين وغيرها من الأمور قبل وصول البعثة للعاصمة السودانية الخرطوم.