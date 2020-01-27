"كاف" يكشف حقيقة تعيين "جاساما" لمباراة الأهلي والهلال

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تعيين

كاف

بطل

لجنة حكام

سوادان

نفت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، تعيين الحكم باكارى جاساما حكما لمباراة الأهلى والهلال السودانى والمقرر لها السبت المقبل بملعب الجوهرة بالسودان.

وكانت هناك أنباء تشير لتعيين الجامبي جاساما حكما للمباراة فى ظل التاريخ السيئ للحكم الجامبي فى لقاءاته مع المارد الأحمر.

وحقق الأهلي فوزا صعبا على النجم الساحلي بهدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام في الجولة الـ5 بدور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.


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