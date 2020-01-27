تعرف على أعداد ضحايا "كورونا" في العالم

27 يناير 2020 - 11:35 ص

اجتاح فيروس"كورنا" القاتل العالم وفي أيام قليلة انتشر الفيروس من بلده الأم "الصين" ليصل إلي العديد من البلدان في العالم، ليصل عدد ضحاياه من القتلى "80 شخصا"في الصين، ويصل عدد المصابين به أكثر من 2700 شخص، حسبما نشرت وكالة"أسوشيتدبرس".

والفيروس القاتل ظهر لأول مرة في الصين في مدينة" ووهان" عاصمة مقاطعة هوبي وسط الصين، وهي منشأ الفيروس المميت، واكتشف الفيروس لأول مرة في نهاية ديسمير الماضي، وأعلنت معظم بلاد العالم الذي اكتشف بها الفيروس أنها تعود دائما إلي سائحين من الصين أو أشخاص حضروا من الصين.

والتقرير التالي الذي نشرته"سكاي نيوز" يوضح بالأعداد عدد المصابين في العالم.

الصين: 2744 حالة مصابة، و تم اكتشاف 769 منها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 5 في هونغ كونغ، 2 في ماكاو، وما يقرب من 80 حالة وفاة في مقاطعة هوبي.

الولايات المتحدة: خمس حالات، 2 في جنوب كاليفورنيا، وحالة واحدة في كل من ولايات واشنطن، وشيكاغو، وآريزونا.

تايلاند: 8 حالات.

أستراليا: 5 حالات.

كوريا الجنوبية: 4 حالات.

سنغافورة: 4 حالات.

ماليزيا: 4 حالات.

فرنسا: 3 حالات.

تايوان: 3 حالات.

فيتنام: حالتان.

كندا: حالة واحدة.

نيبال: حالة واحدة.