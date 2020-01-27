» بعد 3 ساعات من الدخلة.. وفاة عروسين داخل الحمام

27 يناير 2020 - 11:05 ص

لقي عروسان في محافظة السويس، مصرعهما بعد نحو 3 ساعات من دخولهما عش الزوجية عقب الانتهاء من حفل زفافهما إثر اختناقهما نتيجة تسرب الغاز.



وكشف الفحص والتحري عن أن العروسين عثرا عليهما داخل حمام الشقة، وتبين أنهما كانا يقومان بالاستحمام.



وكشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية، أن المعاينة ومناظرة الجثث أثبت عدم وجود أي إصابات ظاهرية، وتبين سلامة منافذ الشقة والعثور على متعلقات العروسين داخل الشقة، وتبين من خلال الفحص أنهما لفظا أنفاسهما الأخيرة عقب دخولهما شقة الزوجية بـ3 ساعات.



وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وقررت استدعاء أسرة العروسين لسماع أقوالهما حول الواقعة.





