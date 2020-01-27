  • الإثنين 27 يناير 2020
  • بتوقيت مصر12:09 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أسطورة كرة السلة كوبي براينت

الخبراء يكشفون السبب وراء تحطم طائرة "الأسطورة"

احتجاجات مدينة الناصرية

متظاهرو العراق يتهمون"أحزاب السلطة" بإحراق خيامهم

شركة "مروحيات روسيا" تفتح مراكز صيانة في مصر

بعد "قصف مجهول".. مروحيات تجلي مصابي السفارة الأمريكية

ارسنال

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

فايلر

أول قرار لـ "فايلر" بعد الفوز على بطل تونس

مقطع من الفيديو

طائرة إيرانية تهبط في وسط "الشارع"

مقطع من الفيديو

يثير ضجة بالسعودية.. شاب يقذف بنات "نجران"

تاكسي

رجل يهتك عرض سائق تاكسي ويسرق أمواله

الكويت

مصري يستولي على 13 مليون دولار من سفارة الكويت بالإمارات

فرق اسعاف الطائف

حادث مروع يهز الطائف

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

الرياضة

ارسنال
ارسنال

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

أبرز مباريات اليوم.. الموعد والقنوات الناقلة

#

أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

#

أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

#

أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

دوري

بطولة

كاس

مباريات

بطل تونس

تقام اليوم الاثنين العديد من المواجهات بمختلف المسابقات، أبرزها مواجهة في كأس الاتحاد الإنجليزي.

"المصريون" تستعرض أبرز مواعيد المباريات كالتالى:-

الدوري المصري:

حرس الحدود X أسوان - 02:30 مساءً - أون سبورت.

مصر المقاصة× طلائع الجيش- 5:00 مساءا- أون سبورت.

كأس الاتحاد الإنجليزي:

بورنموث X   آرسنال - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 2.

الدوري البرتغالي:

فيتوريا جيماريش X ريو آفي - 08:45 مساءً.

سبورتينج لشبونة X   مارتيميو - 11:00 مساءً.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

شجاعة وثبات وفيض وإشراق؟!..إنه الهدهد النبيل

د. هشام الحمامي

دعوة أمي

فراج إسماعيل

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» آخر تطورات الحالة الصحية لـ نادية لطفي
» حقيقة مقاضاة خالد النبوي لطبيب ادعى علاجه
» 3 مليارات جنيه ضرائب ورسوم بجمارك بورسعيد
» فؤاد أحمد.. قصة فقدان بصره بسبب التمثيل
» زينة تروي تفاصيل حملها بأمريكا وطلب "عز" المهين لها
» بعد 3 ساعات من الدخلة.. وفاة عروسين داخل الحمام
» تعليق صادم من داوود حسين على أزمته الصحية
» زينة تصدم الجميع: تزوجت أحمد عز عرفيًا
» الكويت.. عائلة ترفض مليون دولار بعد مقتل ابنتها
» مصري يستولي على 13 مليون دولار من سفارة الكويت بالإمارات
» يثير ضجة بالسعودية.. شاب يقذف بنات "نجران"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:12 م

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:55

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:09

  • مغرب

    17:30

  • عشاء

    19:00

من الى
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح