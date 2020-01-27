» تعليق صادم من داوود حسين على أزمته الصحية

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وعكة صحية

داوود حسين

ذاكرة الظل

كشف الفنان الكويتي، داوود حسين، عن تفاصيل وعكته الصحية الأخيرة، مشيرًا إلى أن الأكل هو السبب .

وأجرى برنامج "اي تي بالعربي" حوارا متلفزا مع داوود حسين،حيث صرح بأنه تعرض لـ أزمة قلبية، خلال كواليس مسلسل "في ذاكرة الظل" مشيرًا إلى أن السبب هو الأكل، ونصحه الأطباء بتخفيف الأكل، بعدما خضع لعملية وتركيب قسطرة بالقلب، وطمأن جمهوره على حالته.

يأتي ذلك بعدما، ظهر الممثل الكويتي داوود حسين فى المستشفى حيث أعلن عن خضوعه لعملية جراحية في القلب، ونشر عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الإجتماعي صورة له من على سرير المرض.

وعلق داوود حسين قائلا: "الحمد لله رب العالمين.. أنهيت عام 2019 بالنجاة من العارض الصحي بفضل من الله عز وجل .. ووجود إنسان يحب عمله ويملك كاريزما إنسانية رائعة.. محب للخير .. صديق الجميع.. أنه يجعلك تفخر بوجود الدكاترة أمثاله في الكويت.. دكتور بدر المهدي .. في مستشفى مبارك.. قسم القلب .. شكرًا من القلب الذي عالجته .. ومرحبًا بك في قائمة إخوان دنياي".


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