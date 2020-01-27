الدولار يواصل تراجعه ويسجل هذا الرقم

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البنوك

الدولاراليوم

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين 27 يناير تراجع طفيف حيث سجل 15.79 جنيه.

وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.71 جنيه للشراء وللبيه سجل 15.84 جنيه، وسجل في البنك المركزي المصري 15.74 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.84 جنيه.

وسجل الدولار في بنك عودة 15.74 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.84 جنيه، وسجل في بنك مصر 15.75 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.85جنيه.


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