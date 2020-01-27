مورينيو: محمد صلاح صدمني وخيّب ظني

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سبب رحيل محمد صلاح و«دي بروين» عن تشيلسي

محمد صلاح

سلط موقع ليفربول إيكو الضوء على تصريحات أطلقها جوزيه مورينيو - المدير الفني لفريق "توتنام" الإنجليزي - بخصوص نجمنا المصري محمد صلاح.

وقال "مورينيو" في التصريحات الخاصة به: أريد أن أدافع عن نفسي فيما يتعلق بمحمد صلاح.. يقول الكثيرون أنني بعته .. مع أنني الذي قمت بشرائه .. أنا الذي طلبت من إدارة تشيلسي التعاقد معه.

وأضاف: عندما جاء إلى تشيلسي كان أقرب للطفل ، لقد صدمني وخيب ظني .. نعم كان لاعبا سريعا جدًا لكن كان ضعيفا من الناحية الجسدية والاجتماعية والثقافية ، كان يريد الإعارة لفريق آخر ووافقنا على طلبه حيث لعب في فيورنتينا وهناك تألق وأصبح ناضجا .. ثم قرر تشيلسي بيعه وهذه مسألة تخصهم.

وتابع: عندما رأيته في تشيلسي كان مشروع لاعب كبير ، أما الآن فهو لاعب كبير بالفعل بل هو من أفضل اللاعبين في العالم.

واستدرك: الآن يمكنه أن يلعب في برشلونة أو ريال مدريد ويقول بمنتهى الثقة (أنا مو ولا أخاف من أحد).

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