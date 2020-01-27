أغرب ما فعله أحمد عز حين طلبت منه زينة التبرع بالدم لإنقاذ ابنه

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زينة

كشفت الفنانة زينة عن موقف صادم حدث بينها وبين الفنان أحمد عز بعد ولادة توأمها "عز الدين و زين الدين".

وقالت في لقاء مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب: بعد الولادة - وكنت حينها في أمريكا - أصيب واحد من أولادي بمشكلة صحية تطلبت نقل دماء .

وأضافت: رفضوا الحصول على دماء مني لأن المفترض أن يحدث هذا بعد 6 شهور من الولادة ولم تكن هذه المدة مرت.

وتابعت: اتصلت بأحمد عز وطلبت منه التبرع بالدم للطفل ، وقلت له (سوف أمضي لك على أي ورقة تطلبها لكن أرجوك انقذ الطفل) ، فقال لي (مش هما دول اللي فضلتيهم عليا؟ .. يارب ترجعي بايدك فاضية)".

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