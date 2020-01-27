أغرب ما فعله أحمد عز حين طلبت منه زينة التبرع بالدم لإنقاذ ابنه

أحمد عادل شعبان
كشفت الفنانة زينة عن موقف صادم حدث بينها وبين الفنان أحمد عز بعد ولادة توأمها "عز الدين و زين الدين".
وقالت في لقاء مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب: بعد الولادة - وكنت حينها في أمريكا - أصيب واحد من أولادي بمشكلة صحية تطلبت نقل دماء .
وأضافت: رفضوا الحصول على دماء مني لأن المفترض أن يحدث هذا بعد 6 شهور من الولادة ولم تكن هذه المدة مرت.
وتابعت: اتصلت بأحمد عز وطلبت منه التبرع بالدم للطفل ، وقلت له (سوف أمضي لك على أي ورقة تطلبها لكن أرجوك انقذ الطفل) ، فقال لي (مش هما دول اللي فضلتيهم عليا؟ .. يارب ترجعي بايدك فاضية)".
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