» ارتفاع ضحايا فيروس كورونا بالصين لـ 80 حالة

27 يناير 2020 - 12:40 ص

أفادت فضائية الحدث اليوم، في نبأ عاجل لها، يفيد بارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 80 شخصًا، وإصابة أكثر من 2300 آخرين، وذلك نقلا عن مصادر طبية بالصين.



وتصدرت مدينة "ووهان" الصينية عدد حالات الوفيات والإصابات في العالم.

