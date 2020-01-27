الخرباوي يكشف سر "طاقية الخلافة" للإخوان

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ثروت الخرباوي، المفكر الإسلامي
ثروت الخرباوي، المفكر الإسلامي

المصريون ـ متابعات

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كشف الكاتب والمفكر ثروت الخرباوي عن سر ارتداء محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية «الطاقية» خلال لقاءاته وحواراته مشيرا الى أن سبب ظهور مرشد الإخوان بـ «طاقية» معينة، وهي الطاقية الأقرب من طاقية الروس، موضحا أن هذه الطاقية تسمى بـ «طاقية الخلافة».
وأوضح « الخرباوي» خلال لقائه مع الإعلامية أماني الخياط في برنامج «الكبسولة» المذاع على قناة  إكسترا نيوز ، اليوم الاحد أن هذه الطاقية يقال أنها طاقية حسن البنا، وورثت للمرشد الذي جاء من بعده، ومحرم على كل شخص منهم ارتداء هذه الطلقية إلا إذا كانت بشائر الخلافة قد ظهرت، لذلك محمد بديع هو أول مرشد يرتدي هذه الطاقية.
وأشار «ثروت الخرباوي» إلى أن محمد بديع بدأ في ارتداء طاقية الخلافة» اعتقادا منه الوصول إلى الحكم والدنيا دامت لهم  لتكوين «دولة الخلافة الوهمية» لافتا الى أن جماعة الإخوان دخلت في خلاف مع الشعب المصري في 30 يونيو وليس النظام لأنهم كانوا النظام وقتها، مؤكدا أن الشعب المصري أكد أنه لا عودة للجماعة الإرهابية.

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