الخرباوي يكشف سر "طاقية الخلافة" للإخوان

كشف الكاتب والمفكر ثروت الخرباوي عن سر ارتداء محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية «الطاقية» خلال لقاءاته وحواراته مشيرا الى أن سبب ظهور مرشد الإخوان بـ «طاقية» معينة، وهي الطاقية الأقرب من طاقية الروس، موضحا أن هذه الطاقية تسمى بـ «طاقية الخلافة».



وأوضح « الخرباوي» خلال لقائه مع الإعلامية أماني الخياط في برنامج «الكبسولة» المذاع على قناة إكسترا نيوز ، اليوم الاحد أن هذه الطاقية يقال أنها طاقية حسن البنا، وورثت للمرشد الذي جاء من بعده، ومحرم على كل شخص منهم ارتداء هذه الطلقية إلا إذا كانت بشائر الخلافة قد ظهرت، لذلك محمد بديع هو أول مرشد يرتدي هذه الطاقية.

