» "الخياط" تكشف الوجه الخبيث للجماعة الإرهابية

26 يناير 2020 - 11:40 م

قالت أماني الخياط خلال البرنامج إن ثورة 30 يونيو وضعت تنظيم الإرهاب الدولي في المواجهة بعد كشف خدعتهم"، مؤكدة أن الإخوان يعيشون في أزمة وأصبحوا غير قادرين على التأسيس أو العودة من جديد.



وأضافت "الخياط" خلال برنامج «الكبسولة» المذاع على قناة «أكسترا نيوز» اليوم الاحد أن الأوضاع بعد 30 يونيو فرضت على التنظيم الإرهابي المواجهة ما أدى إلى فشلهم وتفكك الجماعة، وبالتالي تراجعت شعبة الإخوان في مصر مشيرة إلى أنه تم ترتيب أشياء كثيرة على وضعية المواجهة أبرزها عدم القدرة علي بناء صفوف الجماعة الإرهابية من جديد بالإضافة إلى الانشقاقات التي شهدها التنظيم خلال هذه الفترة.

