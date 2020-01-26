"مدبولي" يهنئ منتخب اليد بفوزه بكأس الأمم الإفريقية

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هنأ مجلس الوزراء المنتخب الوطني لكرة اليد، لحصوله على بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في تونس بعد الفوز على المنتخب التونسي الشقيق في المباراة النهائية بنتيجة 27-23، مشيدًا بالأداء المتميز للمنتخب وللجهاز الفني خلال مباريات البطولة، والذي تكلل بحصول المنتخب على الكأس للمرة السابعة في تاريخه، وأهّله أيضًا إلى أوليمبياد طوكيو 2020 مباشرة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات صحفية، الأحد، إنه «لقد كان أداء المنتخب الوطنى رجوليًا، وتحلى أعضاء الفريق بالروح الرياضية، ونافسوا بجسارة، حتى حصلوا على اللقب، متمنيا التوفيق للفريق في أوليمبياد 2020».

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