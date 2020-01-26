رئيس وزراء هولندا يعتذر عن دور بلاده في المحرقة

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قال رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، الأحد، إنه يأسف لدور بلاده في المحرقة وعدم التحرك ضد اضطهاد اليهود ليصبح بذلك أول رئيس حكومة هولندي يقدم اعتذارا رسميا في هذا الصدد.
وقال «روته» في مناسبة بأمستردام لإحياء الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتحرير معسكر الاعتقال أوشفيتز التي توافق غدا الاثنين «مع وجود آخر الناجين بيننا، أعتذر نيابة عن الحكومة عن تصرفات الحكومة في ذلك الوقت».
وأضاف: «أقوم بذلك وأنا أدرك أنه لا يمكن للكلمات أن تصف أمرا هائلا ومروعا كالمحرقة».
وكانت حكومات هولندية سابقة قدمت اعتذارات عن طريقة معاملة اليهود الذين نجوا من ويلات الحرب العالمية الثانية بعد عودتهم للديار من معسكرات الاعتقال، لكنها لم تندد بدور البلاد في اضطهاد اليهود وأقليات أخرى خلال الاحتلال الألماني.

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