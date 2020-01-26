مفاجأة مدوية عن ودائع المصريين في البنك الأهلي

26 يناير 2020 - 10:10 م

قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي، إننا نستهدف الوصول بإجمالي محفظة التجزئة لـ100 مليار جنيه في 2020.



وأضاف "أبو الفتوح"، خلال لقائه ببرنامج "بنوك واستثمار"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن البنك له ريادة كبيرة في القطاع المصرفي المصري الذي يُعد قطاعًا قويًا وسط كافة الاقتصاديات العالمية، مشيرًا إلى أن البنك له حصة سوقية داخل مصر تصل إلى 30%.



وأكد أن محفظة البنك وصلت إلى 1.7 تريليون جنيه، بينما نسبة الودائع تزيد عن 1.3 تريليون جنيه، كما أن التسهيلات المصرفية لدى البنك تصل إلى 570 مليار جنيه، منهم 92 مليار جنيه في قطاع التجزئة المصرفية، و60 مليار جنيه في المشروعات الصفيرة والمتوسطة، إضافة إلى الشركات الكبرى التابعة للبنك.

