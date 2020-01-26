"الباز" يفتح النار على عمار علي حسن وعز الدين فيشير

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هاجم الإعلامي محمد الباز، مستشار الرئيس التركي رجب أردوغان، الحاقد على مصر، والذي دون على أن الثورة المصرية ما زالت حية في نفوس المصريين، ويطالبهم بالتظاهر، متابعًا: "يتفوه بما ليس له به ناقة ولا جمل".
وأضاف الباز خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، أن هناك حرب قائمة وليست مؤامرة، وقد يكونوا خسروا في جولة، إلا أن الحرب لا زالت مستمرة، ولذا يجب ان يقوم كل شخص بدوره.
وطالب مقدم "90 دقيقة"، السلطات المصرية ووزارة الخارجية، باتخاذ إجراء رسمي ضد هذا "المعتوه الحشري"، والذي يشغل منصب هام في تركيا لتجرأه على مصر، "نحن أما سخص متطاول يستحق الحساب".
واستنكر تطاول البعض من الذين يحسبون أنفسهم على المعارضة المصرية رغم أنهم خونة يتطاولون على مصر، ومن أبرزهم عمار علي حسن، وعز الدين فيشير شكري، والذي هرب إلى أمريكا وبدأ في التطاول على مصر وشعبها، حيث وصف الشعب بأنه "حقير"، مشيرًا إلى أن هذا فكر المعارضة.
وتابع، هل السلطة في مصر ظلمت هؤلاء؟، وهما ما زالوا يكتبون في الصحف المصرية، وهم يتكسبون من وراء رداء المعارضة، ويكتبون ما يريدون كيفما يشاؤن دو أن يمنعهم أحد، مشيرًا إلى أن عمار علي حسن، تم الاحتفاء بكتابه في دار "بتانه"، وكان صادر عن دار نشر أخرى، وتم تأجيل الندوة لأسباب فنية، إلا أنه صدر أن الدولة من كانت وراء التأجيل.
واختتم الباز: "هؤلاء يتاجرون في المعارضة، وهو مليونير من المعارضة لأنها تكسب، واتحداه أن يظهر مظلوميته التي يتحدث عنها، فجميع كتب وصحف وجرائد الدولة تحتفي ببعض إصدراته فأين المظلومية التي يتحدث عنها؟!".

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