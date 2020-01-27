» ريال مدريد يفوز على بلد الوليد بشق الأنفس في "الليجا"

27 يناير 2020 - 12:17 ص

أنقذ المدافع ناتشو فيرنانديز فريقه ريال مدريد من فخ التعادل السلبي مع مضيفه بلد الوليد وسجل له هدف الفوز 1 - صفر في مباراتهما اليوم الأحد في ختام فعاليات المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وانفرد الريال بصدارة جدول المسابقة رافعا رصيده إلى 46 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام برشلونة حامل اللقب والذي خسر أمام بلنسية أمس في مباراته بنفس المرحلة.



وفي المقابل ، تجمد رصيد بلد الوليد عند 22 نقطة في المركز السادس عشر بعدما مني بالهزيمة الرابعة مقابل خمسة تعادلات في آخر تسع مباريات خاضها بالمسابقة ليواصل مسلسل النتائج الهزيلة في المسابقة.



وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي الذي ظل قائما حتى الدقيقة 78 التي سجل فيها ناتشو فيرنانديز هدف المباراة الوحيد بضربة رأس رائعة.



وقدم الفريقان عرضا حماسيا في الشوط الأول وجاء الأداء سجالا بينهما في معظم فترات هذا الشوط حيث فشل الريال في فرض إيقاع لعبه على اللقاء في مواجهة الاستبسال الواضح من لاعبي بلد الوليد.



وبخلاف الهدف الذي سجله الريال في الدقيقة 13 وألغاه الحكم لتسلل البرازيلي كاسميميرو بعد مراجعة نظام حكم الفيديو المساعد (فار) ، لم تشهد فعاليات الشوط الأول الفرص الخطيرة المتوقعة من الريال في مواجهة بلد الوليد الذي لم يحقق أي فوز في آخر ثماني مباريات خاضها بالمسابقة قبل مباراة يوم.



وفي الشوط الثاني ، تحسن أداء الريال كثيرا وكثف الفريق هجومه ووصل مرارا إلى منطقة جزاء المنافس لكنه فشل أيضا في ترجمة هذه الفرص إلى أهداف.



وعانى هجوم الريال في مواجهة بسالة مدافعي بلد الوليد والثقة الكبيرة التي لعب بها الفريق صاحب الأرض.



وأسفر ضغط الريال عن هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 78 بتوقيع المدافع ناتشو فيرنانديز.



وجاء الهدف اثر تمريرة عرضية لعبها الألماني الدولي توني كروس من الناحية اليمنى وارتقى لها ناتشو ووجهها برأسه في الزاوية البعيدة على يمين الحارس الذي فشل في الوصول للكرة.



وسجل سيرجيو غوارديولا هدفا لبلد الوليد في الدقيقة 87 ألغاه الحكم بداعي التسلل.

