» الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على النجم بهدف «أجاي»

26 يناير 2020 - 09:51 م

انتهى الشوط الأول بتقدم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على النجم الساحلي، بهدف دون رد، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

سجل هدف المارد الأحمر، النجم النيجيري جونيور أجايي في الدقيقة 32.

في أول 30 دقيقة لم يقدم الأهلي المستوى المطلوب منه نظرًا لأهمية المباراة، في الوقت الذي شكًل فيه النجم خطورة على مرمى محمد الشناوي الحارس الأحمر.

وفي الوقت الذي فكر فيه السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، إجراء تغيير لإحداث طفرة في الأداء، أحرز أجايي هدف كان الأهلي في أمًس الحاجة إليه.

وبعد الهدف، تغير الموقف حيث سيطر الأهلي على الموقف، وتراجع النجم للدفاع خوفًا من تلقي هدف آخر، يصعب من مهمته في الشوط الثاني.