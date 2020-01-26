» استقرار أسعار الدولار والذهب اليوم الأحد

26 يناير 2020 - 09:43 م

شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه، خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد، استقرارًا ملحوظًا.

وبلغ سعر صرف الدولار في بنك أبوظبى الإسلامى 15.74 جنيه للشراء و15.84 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر سجل السعر نحو 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع.

أما بنك عودة فسجل 15.74 جنيه للشراء و15.84 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية 15.73 جنيه للشراء و15.83 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار في البنك المركزى المصري 15.74 جنيه للشراء و15.84 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلى المصرى 15.75 جنيه للشراء، 15.85 جنيه للبيع.

الذهب

جاء هذا في حين استقرت أسعار الذهب فى السوق المحلية اليوم الأحد.

وجاء سعر جرام الذهب كما يلي:

عيار 18 سجل 589 جنيهًا.

عيار 21 سجل 688 جنيهًا.

عيار 24 سجل 789 جنيهًا.

الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5504 جنيهًا.