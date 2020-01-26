«السيسي» يهنئ أبطال منتخب مصر لكرة اليد

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مصر

السيسي

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امم افريقيا

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تهئنة منتخب مصر لليد لفوزهم بكأس أفريقيا، قائلًا: «أهنئ الشعب المصري وأبنائي أبطال منتخب مصر لكرة اليد، بحصولهم على كأس إفريقيا، والتأهل لأوليمبياد طوكيو 2020».

كما وجه السيسي، في حسابه على «تويتر»: «لهم جميعا التحية للأداء البطولي وروح القوة والعزيمة لتحقيق الانتصار».

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي يتوجه بالتهنئة إلى الشعب المصري والمنتخب الوطني لكرة اليد، لحصوله على كأس الأمم الأفريقية والتأهل لاوليمبياد طوكيو".

وأشاد السيسي، بحسب المتحدث باسم الرئاسة، بهذا الإنجاز الذي يعكس العزيمة والإصرار والإرادة لدى هذا الجيل من شباب مصر، والذي يضاف للإنجازات المتلاحقة لكرة اليد المصرية مؤخراً في مختلف الفئات وعلى كافة المستويات القارية والعالمية، والتي تعد مصدر فخر لوطننا الغالي.


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