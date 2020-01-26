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بيراميدز يتلقى الخسارة الأولى بالكونفدرالية أمام رينجرز

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المصريون

رينجرز

الكونفدرالية

بيراميدز

سقط فريق بيراميدز أمام إينوجو رينجرز بطل نيجيريا، بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

جاء هدف إينوجو رينجرز في مرمي بيراميدز فى الدقيقة 73 من زمن المباراة ليحيي آمال فريقه في المنافسة على بطاقة التأهل الثانية بالبطولة الإفريقية، بعدما حسم بيراميدز البطاقة الأولي رسميًا.

ونجح فريق رينجرز في انهاء سلسلة “اللاهزيمة” لفريق بيراميدز بالبطولة الإفريقية سواء داخل أرضه أو خارجها.

ويتصدر “بيراميدز” مجموعته برصيد 12 نقطة، وجاء المصرى البورسعيدى فى المركز الثانى برصيد 6 نقاط، بينما رفع رينجرز النيجيري رصيده للنقطة 5 فى المركز الثالث، ويليه نواذيبو الموريتانى بنقطتين.

ويلتقي فريق المصري البورسعيدي مع نظيره نواذيبو الموريتاني بعد قليل ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية.


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