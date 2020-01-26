رمضان صبحي يساند الأهلي أمام النجم الساحلى

26 يناير 2020 - 08:54 م

حرص رمضان صبحي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التواجد في استاد السلام لمساندة اللاعبين قبل مواجهة النجم الساحلي.

ويلتقي الأهلي مع النجم الساحلي، في التاسعة من مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثالث من المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، بينما يحتل النجم الساحلي، صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، والهلال السوداني يحتل المركز الثالث برصيد 9 نقاط، وبلاتنيزم في المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة.