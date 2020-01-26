» مصر تتأهل لـ«طوكيو» بعد الفوز بأمم إفريقيا على حساب تونس

26 يناير 2020 - 08:52 م

حصد منتخب مصر لكرة اليد لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على نظيره التونسي مستضيف البطولة بنتيجة 27-23 ليتأهل لدورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في طوكيو 2020.

بدأ المنتخبين المباراة بشكل قوي ، وتعادل الفريقين بنتيجة 2-2 ، قبل أن يرتكب لاعبو المنتخب المصري بعض الأخطاء ، لتتحول النتيجة لتقدم التوانسة بنتيجة 4-2 بعد مرور 6 دقائق.

وفي الدقيقة الثامنة ، قام حكم المباراة بإيقاف أحمد خيري لمدة دقيقتين ، وعلى عكس المتوقع ، لم يستفد المنتخب التونسي من النقص العددي وسط ارتباك من لاعبيه ، ليعادل الفراعنة النتيجة وتصبح 5-5 بعد 11 دقيقة ، بعد تألق كبير من اللاعب محمد سند.

وشهدت الدقيقة 12 ، أول تقدم للفراعنة ، عن طريق اللاعب محمد سند ، بعد هجمة مرتدة رائعة ، ليستمر بعدها تفوق سند ، ويضيف الهدف السابع في المرمى الخالي ، ليطلب المنتخب التونسي وقتا مستقطعا.

وبعد الوقت المستقطع ، استمر ارتباك نسور قرطاج ، واستمر تفوق محمد سند ، الذي أحرز الهدف الثامن لمنتخب مصر، لكن المنتخب التونسي استطاع تسجيل الهدف السادس بعد صيام تهديفي دام أكثر من 6 دقائق.

وفي الـ 15 دقيقة الأخرى ، بدأ منتخب تونس يهاجم بشكل أكبر ، لكن كريم هنداوي كان حاضرًا ، وتصدى لـ 3 كرات متتالية للمنتخب التونسي ، لكن في الكرة الرابعة نجح التوانسة في هز شباكه .

استمر تألق الفراعنة ، مستغلين إيقاف اللاعب التونسي يوسف معرف ، ليعيدوا الفارق لـ 3 أهداف ، لكن حارس المنتخب التونسي تألق وأبعد أكثر من كرة لرفاق يحيي الدرع ، ليصبح الفارق بين المنتخبين هدف وحيد ، بنتيجة 12-11.

وفي الدقيقة 26 ، أوقف حكم المباراة ، اللاعب التونسي أسامة حسين لمدة دقيقتين ، ليستغل محمد ممدوح هاشم النقص العددي ويضيف الهدف الثالث عشر للفراعنة، ثم أحرز زميله علي زين الهدف الرابع عشر، ويحيي الدرع الهدف الخامس عشر ، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفراعنة 15-11.

وشهدت الدقائق الأولى من الشوط الثاني ،شراسة هجومية من المنتخبين ، وسط تألق كبير من حارس مرمى منتخب تونس ، وتراجع من المنتخب المصري ، ليستغل نسور قرطاج هذا التراجع ، ويقلص الفارق لهدفين فقط بعد مرور 6 دقائق.

تألق كريم هنداوي في إبعاد كرة خطيرة من المنتخب التونسي ، ليستغل عمر بكار الفرصة ، ويعيد الفارق لـ 4 أهداف مرة أخرى بعد مرور 9 دقائق.

استمر تألق كريم هنداوي في إبعاد الهجمات التونسية عنه ، ليوسع محمد ممدوح هاشم الفارق لـ 5 أهداف ، ويجعل النتيجة 21-16 للمنتخب المصري.

استمر مسلسل إهدار الفرص للتوانسة ، وتألق عمر بكار ويحيي خالد ، لتصبح النتيجة تقدم المنتخب المصري بنتيجة 23-16 ، ليطلب بعدها المدير الفني لمنتخب تونس وقتا مستقطعا، سجل بعده الهدف السابع عشر

وشهدت المبارا صياما عن التهديف من كلا المنتخبين ، لفترة زادت عن الـ 5 دقائق ، وسط تألق كبير من كريم هنداوي ، حارس مرمى الفراعنة.

وتألق عمر بكار استمر ، وسجل الهدف 26 لمنتخب مصر ، مقابل 21 لمنتخب تونس ، قبيل 5 دقائق من انتهاء المباراة ليطلب المنتخب التونسي وقتا مستقطعا.

وفي الدقيقة 28 ، وصلت النتيجة لتقدم الفراعنة بنتيجة 27 -22 ، ليبدأ الجمهور التونسي في إلقاء الزجاجات على لاعبي المنتخب المصري ، ليسقط كل من عمر بكار ويحيي الدرع على الأرض ، ويغادر لاعبو المنتخب بالجهاز الفني خارج الملعب .

استمرت المباراة بعد توقف دام قرابة العشر دقائق، ليضيف بعدها المنتخب التونسي الهدف 23 ، لتنتهي المباراة بفوز الفراعنة 27-23، ليتوج رفاق أحمد الأحمر بالنجمة السابعة الإفريقية ، ويتأهلون رسميًا لأولمبياد طوكيو 2020