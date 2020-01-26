نشأت الديهي: لا يوجد في مصر سجين سياسي واحد

26 يناير 2020 - 08:49 م

قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه لا يوجد في مصر سجين سياسي واحد، وجميع المساجين في مصر أما على ذمه قضايا جنائية أو في حبس احتياطي وجاري التحقيق معهم.

وهاجم "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الأحد، صحفية "ذا جارديان" البريطانية، لحديثها عن وجود معتقلين سياسيين في مصر ضمن تقرير عن ذكري ثورة 25 يناير، مناشدًا ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، باستجواب هذه الصحفية عن مصدر معلوماتها، والتأكيد على أن مصر ليس بها سجناء سياسيين.

وتابع مخاطبًا الصحيفة البريطانية: "كفاية كدا واحترموا نفسكم، اللي بيته من زجاج ميحدفش الناس بالطوب، فأكثر دولة لديها قيادات مطلوبة أمنية وترفض تسليمها هي بريطانيا".