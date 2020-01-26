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خطيب كفيف يستغيث بـ"التضامن": "قطعوا معاشي وأتقاضى 80 جنيهًا"

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التنمية المحلية

شعراوي

محمود شعراوى

أرسل الشيخ أسامة خفاجة، خطيب مكأفاة كفيف، بوزارة الأوقاف، حاصل على ثانوية أزهرية، والمقيم بقرية كفر عجيبة ـ التابعة لمركز ههيا، بمحافظة الشرقية، استغاثته للدكتورة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بسبب قطع معاش تكافل وكرامة الذي كان يتقاضاه شهريا، بداعى أنه تخطى حاجز الفقر بـ 14 ألف جنيه، وهو ما تنفيه الأوراق الرسمية تماما بحسب قوله.

وذهب الشيخ كعادته شهريًا للحصول على معاشه لكنه لم يجد شيئًا، وتوجه إلى مدير مكتب التضامن الاجتماعي لمعرفة السبب؟ وجاء الرد: "الوزارة هي اللي قطعت المعاش لأنك تخطيت حد الفقر بـ14 ألف جنيه" بحسب قوله.

وقال إنه لا يملك قوت يومه ولا دخل له سوى عمله خطيبًا بالمكافأة في وزارة الأوقاف، يتقاضى 20 جنيها عن الخطبة الواحدة، ما يعادل 80 جنيها في الشهر، ولا يملك أراضي أو عقارات، وغير مؤمن عليه في القطاعين الخاص والعام، وأثبتت الفحوصات الطبية " القومسيون الطبي" أن عينه اليمني واليسرى مصابة بالتهاب شبكي تلوني وغير قادر على الكسب، وحاصل على شهادة المعاقين 5% وبطاقة الخدمة المتكاملة لذوي الإعاقة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي.

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