«الديهي»: «ثورة 25 يناير تشبه فتاة الليل»

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"قنديل": جماعة الإخوان بيعبدوا العجل

ياسين اقطاي

الإخوان

ثورة يناير

نشات الديهى

هاجم الإعلامي نشأت الديهي، مستشار الرئيس التركي ياسين أقطاي، بسبب تغريدته عن ثورة 25 يناير، عبر حسابه على "تويتر".

وقال "أقطاي": "تسع سنوات مرت على ثورة الـ 25 من يناير ولا زالت روح الثورة حاضرة في نفوس المصريين، ويقيني أن هذه الروح ستنتصر، فأحلام الشعوب قد تتأخر لكنها تتحقق".

ورد "الديهي" قائلًا :«وأنت مالك، الشعب المصري لا يقبل بالتدخل في شئونه الداخلية».

وعرض "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الأحد ، صور لياسين أقطاي مشارك في أحداث 25 يناير 2011 ومن بينها صورة له مع الدكتور كمال حبيب، موضحًا أن "حبيب" مازال موجود في مصر، وعليه أن يجيب عن سبب تواجده مع ياسين أقطاي بميدان التحرير.

وقال "الديهي"، إن هذه الصورة تؤكد أن ثورة يناير 2011 تشبه فتاة الليل والإخوان ركبوها.


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