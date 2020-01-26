بدلاء الأهلي أمام النجم.. واستبعاد «قفشة»

استبعد الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، 3 لاعبين من قائمة فريقه لمواجهة النجم الساحلي، المقرر لها في التاسعة من مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي، أحمد فتحي، أيمن أشرف، محمود متولي، كهربا، بادجي، وليد سليمان.

وخرج من القائمة كلا من:

على لطفي، وجيرالدو دا كوستا، وقفشة.

وكان فايلر قد أعلن تشكيل الفريق الذي جاء كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - على معلول.

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو الشحات - أحمد الشيخ - حسين الشحات - جونيور أجاي.

خط الهجوم: مروان محسن.