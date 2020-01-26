» الإسماعيلي يتأهل إلى دور الـ4 بالبطولة العربية

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تأهل فريق الإسماعيلى إلى نصف نهائى بطولة كأس محمد السادس للأندية أبطال العرب، بعد الإطاحة بالاتحاد السكندرى عقب انتهاء المباراة بالتعادل السلبى فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات إياب دور ربع النهائى من البطولة.

وكان الدراويش حققوا الفوز على زعيم الثغر فى الإسكندرية بمباراة الذهاب بهدف دون رد.

شهد الشوط الأول قوة وندية بين الفريقين، وكثف زعيم الثغر الضغط على مرمى الدراويش من أجل إحراز هدف التقدم، وكاد خالد قمر أن يحرز الهدف من ضربة رأسية متقنة بعد عرضية من محمود شعبان فى الدقيقة 28 إلا أن الكرة ارتطمت فى العارضة، ثم ألغت تقنية "VAR " هدف الاتحاد الذى أحرزه محمود رزق فى الدقيقة 30 بداعى وقوع إسلام جمال فى مصيدة التسلل قبل أن يمرر الكرة لرزق.

وفى الشوط الثانى كثف الإسماعيلى الضغط على دفاعات الاتحاد السكندرى، وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة هدف محقق وسط تراجع نسبى فى أداء لاعبو الاتحاد، الذين حاولوا ادراك هدف التعادل قبل انطلاق صافرة النهاية.

وأسند الاتحاد العربى لكرة القدم إلى المغربى رضوان جيد إدارة مباراة الإسماعيلى مع الاتحاد، ويُعاون الدولي المغربي كل من اكركاد مصطفى مساعد أول، وهزاكاو لحسن مساعد ثانٍ، بالإضافة للحكم الرابع حلو بن إبراهيم.

وأعلن الاتحاد العربى لكرة القدم تطبيق تقنية الفيديو فى مباريات ربع النهائى لضمان العدالة بين الفرق، وكان الإسماعيلى قد تخطى الجزيرة الإماراتى بنتيجة 4-0 فى مجموع المباراتين، بينما مر الاتحاد من المحرق البحرينى بمجموع 3-0 فى اللقاءين.

ويحصل بطل المسابقة على مكافأة مالية ضخمة لتصل لـ6 ملايين دولار، ما يعادل 100 مليون جنيه مصر، فيما يحصل صاحب المركز الثانى على 2.5 مليون دولار ما يعادل 42 مليون جنيه مصرى، فى حين تحصل الأندية المتأهلة للدور نصف النهائى على 500 ألف دولار، والدور ربع النهائى 200 ألف دولار، و150 ألف دولار للفرق المتأهلة إلى دور الـ16

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