  • الأحد 26 يناير 2020
  • بتوقيت مصر09:46 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

انقلاب إخواني على «الشرق» و«مكملين»

الاهلى والنجم

بث مباشر.. مباراة الأهلي والنجم الساحلي

الديهي

«الديهي»: «ثورة 25 يناير تشبه فتاة الليل»

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

مفاجأة.. الرئيس الفلسطيني يهدد بحل السلطة

محمد عبد العزيز

أسرار تنشر لأول مرة عن أشهر مذيع برامج دينية في مصر

السفارة الأمريكية في العراق

استهداف سفارة أمريكا في العراق بـ5 قذائف صاروخية

رسالة هامة من هبة قطب لـ أحمد عز وزينة

اشتباك قضائي جديد بين أحمد عز وزينة

أرشيفية

الصين تزف بشرى سارة بشأن فيروس "كورونا"

أردوغان

موقف مفاجئ من "أردوغان" عن التدخل العسكري بليبيا

صلاح

صور..«صلاح» مهووس بامتلاك السيارات الفارهة

مفاجأة.. الرئيس الفلسطيني يهدد بحل السلطة

عرب وعالم

الرئيس الفلسطيني محمود عباس
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

"أردوغان" يفجر مفاجأة بشأن جنوده في ليبيا

#

مفاجأة.. "فيفا" يهدد لاعب الأهلى بالإيقاف 6 أشهر

#

أبو مازن: متمسكون بإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس

#

أبو مازن: إسرائيل لا تريد أن تجري الانتخابات في القدس

إسرائيل

فلسطين

محمود عباس

صحيفة

فجرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مفاجأة من العيار الثقيل، مشيرة إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن هدد بحل السلطة الفلسطينية، ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلان خطة السلام المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن".

ونقلت الصحيفة عن عباس قوله إن "صفقة القرن لن تمر بدون موافقة الفلسطينيين، القيادة، بدعم من الشعب، ستُفشل محاولات إنهاء القضية الفلسطينية، ونحن نحذر من العواقب الوخيمة على المنطقة كلها في حال الإعلان عن تنفيذ الخطة".

وبشكل منفصل، أعلنت القوى الوطنية الفلسطينية بعد غد الثلاثاء يوم للغضب، حيث يلتقى ترامب مع بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي في البيت الأبيض بواشطن، ويعلن عن تفاصيل صفقة القرن.

 وقال ترامب الأسبوع الماضي إنه من المرجح أن يطلق الخطة قبل أن يجتمع هذا الأسبوع مع نتنياهو وزعيم تحالف أزرق وأبيض بيني جانتس.

 ووصفت وسائل الإعلام العبرية خطة إدارة ترامب بأنها الأكثر سخاء بالنسبة لإسرائيل على الإطلاق.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

شجاعة وثبات وفيض وإشراق؟!..إنه الهدهد النبيل

د. هشام الحمامي

دعوة أمي

فراج إسماعيل

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وبلد الوليد
» «الأرصاد» تحذر من طقس غد الاثنين
» الأزهر: صحيح الإمام البخاري مشروع حياة متكامل
» بيراميدز يتلقى الخسارة الأولى بالكونفدرالية أمام رينجرز
» مصر تتأهل لـ«طوكيو» بعد الفوز بأمم إفريقيا على حساب تونس
» «قفشة» يوضح سبب استبعاده من مباراة النجم الساحلي
» فيديو.. لحظة إنقاذ طفلة بعد 24 ساعة تحت أنقاض زلزال تركيا
» القبض على سعودي فضل "الإبل" على السيارات
» الإسماعيلي يتأهل إلى دور الـ4 بالبطولة العربية
» جريمة شنيعة بالإمارات.. هتك عرض بريطانية
» قرار كويتي مفاجئ بشأن بطلى الفيديو غير الأخلاقي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:29 ص

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:08

  • مغرب

    17:29

  • عشاء

    18:59

من الى
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح