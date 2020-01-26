» مروان محسن يقود هجوم الأهلي أمام النجم الساحلى

26 يناير 2020 - 07:58 م

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، تشكيل فريقه لمواجهة النجم الساحلي، في المباراة المقرر انطلاقها في التاسعة مساء اليوم الأحد، على ملعب السلام، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي..

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، حسين الشحات.

خط الهجوم: أحمد الشيخ، جونيور أجايي، مروان محسن.