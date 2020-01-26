بسبب قبلة.. مرض مزمن يصيب طفلاً مدى الحياة

26 يناير 2020 - 07:31 م

شاركت البريطانية "لورا ريدفيرن"، صورة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حول أذن ابنها البالغ من العمر أربع سنوات، والذي أصيب بفيروس الهربس البسيط (HSV ) بعدما نقله إليه شخص أثناء تقلبيه في مرحلة الرضاعة.

وقالت الأم البالغة من العمر 31 عامًا ، من مدينة "هال"، إن أذن "فارون لاكوك" أسوأ مما هو موضح في الصورة، وأنه احتجز في المستشفى لمدة أربعة أيام، حيث كان يخضع للعلاج بأربعة أنواع مختلفة من المضادات الحيوية.

والفيروس الذي أصيب به الطفل سيبقى ملازمًا له طوال حياته، ويزداد ألمًا كلما يركض أو يتعب.

وقالت "لورا"، إن ابنها يعاني من ألم شديد عندما تتفاقم حالته ويتضاعف حجم أذنه بسبب التقرح.

وعلقت والدة الطفل على الصورة: "يرجى القراءة حيث يحتاج الآباء إلى مزيد من الوعي بهذا الأمر. هذه هي أذني الصغيرة التي كان السبب فيها تقبيله وهو طفل رضيع من قبل شخص مصاب، أريد فقط أن أظهر الوعي بمدى سوء فيروس الهربس البسيط".

وتابعت: "لقد كان الأمر أسوأ من ذلك. لقد كان في المستشفى لمدة أربعة أيام الأسبوع الماضي، وكان يخضع لأربعة أنواع مختلفة من المضادات الحيوية. يصيبه الكثير من الألم ويتضاعف في الحجم عند تفاقم حالته".

وأشارت إلى أنه "لا يستطيع حتى الاستلقاء على أذنه المصابة، وقد قيل لنا إنه سيستمر طوال الفترة المتبقية من حياته بهذا الشكل، مع نقله إلى المستشفى كلمتا استدعت الحاجة، لأنه يمكن أن يسبب عدوى كبيرة مثل الإنتان".

وزادت: "لذا، إذا كان أي شخص يقترب من مولود جديد، عليه غسل يديه وعدم تقبيله إذا كان يعاني من القروح الباردة، ليس من الضروري أن يكون مرئيًا، فقد يتسبب في تلف في الدماغ ووفاة الأطفال حديثي الولادة".

وأشارت الأم إلى أنها غير متأكدة من الذي قبل ابنها، ولكن أخبرها الأطباء أنه مصاب بالفيروس من شخص مصاب قبله عندما كان رضيعًا.