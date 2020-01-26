  • الأحد 26 يناير 2020
  • بتوقيت مصر08:05 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الاهلى والنجم

بث مباشر.. مباراة الأهلي والنجم الساحلي

محمد عبد العزيز

أسرار تنشر لأول مرة عن أشهر مذيع برامج دينية في مصر

السفارة الأمريكية في العراق

استهداف سفارة أمريكا في العراق بـ5 قذائف صاروخية

رسالة هامة من هبة قطب لـ أحمد عز وزينة

اشتباك قضائي جديد بين أحمد عز وزينة

أرشيفية

الصين تزف بشرى سارة بشأن فيروس "كورونا"

أردوغان

موقف مفاجئ من "أردوغان" عن التدخل العسكري بليبيا

صلاح

صور..«صلاح» مهووس بامتلاك السيارات الفارهة

أرشيفية

أمر ملكي عاجل بإجلاء الفلسطينيين من الصين

سما المصري

سما المصري تقتحم معرض الكتاب بملابس النوم

الشرطة السعودية

السعودية تطالب رعاياها بمغادرة هذه الدولة فورًا

اشتباك قضائي جديد بين أحمد عز وزينة

قضايا وحوادث

رسالة هامة من هبة قطب لـ أحمد عز وزينة
رسالة هامة من هبة قطب لـ أحمد عز وزينة

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

بسبب التوأم.. أحمد عز يرفع قضية جديدة ضد زينة

#

أحمد الفيشاوي يثير الجدل من جديد بسبب ابنة زوجته

#

مشادة بين «كهربا» وأحمد فتحي

#

فيديو يكشف اعتداء شقيقة زينة على أحمد عز

القضاء

أطفال

احمد عز

زينة

تجددت القضايا بين الفنان أحمد عز وأم طفليه الفنانة زينة، داخل أروقة المحاكم، بعد تقدم محامي "عز" بدعوة لمحكمة أسرة مدينة نصر، لنقل طفليه من المدرسة المقيدين بها حاليًا إلى مدرسة أخرى نظرًا لارتفاع مصاريفها والتي تعادل 900 ألف جنيه مصري.

وقررت المحكمة تأجيل النظر في الدعوى إلى جلسة 13 فبراير.

ودفع عمر عبد الرحمن، محامي الفنان أحمد عز، في الدعوى رقم 5180 لسنة 2019، بأن مصروفات المدرسة الحالية تتجاوز القدرات المالية للفنان، وطالب بنقل الطفلين إلى المدرسة الملحق بها طفلتي شقيقة زينة، كونها أقل في المصروفات من المدرسة الحالية للتوأم، خاصة وأن موكله "عز" يدفع سنويا ما يقارب 400 ألف جنيه كنفقة للتوأم.

وكانت قد قضت محكمة استئناف أسرة القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس، بتأييد حكم أول درجة الصادر بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه نفقة توأم الفنانة زينة، عز الدين، وزين الدين أحمد عز، ورفضت المحكمة استئناف الفنان احمد لتقليل المبلغ وكذلك استئناف زينة بزيادة المبلغ لـ 100 ألف جنيه.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

شجاعة وثبات وفيض وإشراق؟!..إنه الهدهد النبيل

د. هشام الحمامي

دعوة أمي

فراج إسماعيل

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة مصر وتونس في نهائي أمم إفريقيا
» قرار كويتي مفاجئ بشأن بطلى الفيديو غير الأخلاقي
» مروان محسن يقود هجوم الأهلي أمام النجم الساحلى
» أمر ملكي عاجل بإجلاء الفلسطينيين من الصين
» الهلال السودانى يعلن حضور 60 ألف مشجع لمباراة الأهلي
» "بن زايد" يتدخل لحل أزمة فيروس كورونا
» صور.. القبض على متهم بقتل لاعب إنجليزي في ظروف غامضة
» صادم.. فيروس كورونا يصل إفريقيا
» أسطورة المنتخب الألماني يوجه رسالة مؤثرة لـ«آل الشيخ»
» بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» وشوروسبري تاون
» كوريا الجنوبية بطلًا لكأس آسيا بعد الفوز على السعودية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:29 ص

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:08

  • مغرب

    17:29

  • عشاء

    18:59

من الى
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح