» صور.. القبض على متهم بقتل لاعب إنجليزي في ظروف غامضة

26 يناير 2020 - 06:51 م

ألقي القبض على مشتبه في قتله للاعب كرة القدم الإنجليزي، جوردان سينوت، عثر عليه فاقد الوعي في وسط مدينة "ريتفورد" في الساعة الثانية صباح أمس.

جاء ذلك بعد الإعلان عن وفاة سينوت (25 عامًا) في المستشفى مساء أمس، إثر تحطم جمجمته خلال مشاجرتين جماعيتين في مدينة "نوتنجهام شاير" في وسط بريطانيا.

وتم استدعاء الشرطة في البداية عقب دخول ثمانية رجال ونساء في قتال في مرآب السيارات في حانة "دوميني كروس" بمدينة "ريتفورد" في حوالي الساعة 11:30 مساء الجمعة.

وعثر على "سنوت" في وقت لاحق فاقد الوعي بعد إصابته بكسر في الجمجمة، عقب حادثة ثانية في حوالي الساعة 2 صباحًا بالمدينة ذاتها.

وتم اعتقال شاب يبلغ من العمر 21 عامًا اليوم، للاشتباه في ارتكابه جريمة القتل، وذلك بعد اعتقال شاب يبلغ من العمر 27 عامًا، للاشتباه في علاقته بالمشاجرة بعد وقت قصير من الحادث، وفق صحيفة "ذا صن" البريطانية.

كما أصيب آخران، حيث نقل شخص يبلغ من العمر 44 عامًا إلى المستشفى مصابًا بكسر في الفك، وتعرض شاب في السابعة والعشرين من العمر لكسر في الأنف.

و"جوردان"، المعار من "الفريتون تاون" إلى "ماتلوك تاون" الذي يلعب بدوري الدرجة السابعة الإنجليزي. ولعب من قبل مع "تشيسترفيلد" و"هدرسفيلد"، وهو نجل "لي" سينوت الذي قاد فريق تيريريز في 500 مباراة.

ونعى العديد من اللاعبين في الدوري الإنجليزي، اللاعب الشاب، ومن بينهم هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد الذي كتب عبر "تويتر": "مثل هذه الأخبار محزنة. أشاطر أسرته وأصدقاءه الأحزان".

وقال إيان إيفات، نجم "ديربي كاونتي" السابق: "لا يمكن للكلمات أن تصف مدى الصدمة التي أصابنتي عندما سمعت خبر وفاة جوردان سينوت، فهو لم يكن لاعب كرة قدم موهوبًا فحسب، بل كان بمثابة شخصية رائعة!".

وقال رئيس مجلس إدارة نادي "ألفريتون" وين برادلي: "لا توجد كلمات يمكن أن تعبر عن حزني".

وقال المحقق، جوستين ويلسون: "وفاة سينوت تطور محزن وكبير في التحقيق. مشاعرنا مع أصدقائه وعائلته، الذين يواصل ضباطنا المتخصصون دعمهم في هذا الوقت العصيب للغاية".

وأضاف: "فريق التحقيق سيركز على تحديد المسؤولين وتقديمهم إلى العدالة، وبينما قمنا بإلقاء القبض على شخص في مرحلة مبكرة من تحقيقاتنا، فإننا نناشد أي شخص كان في وسط مدينة ريتفورد في وقت متأخر من الليلة الماضية وفي وقت مبكر ساعات من هذا الصباح التقدم بمعلومات لنا".

وتابع: "لقد وقع الحادث في وقت مزدحم للغاية، ونعتقد أنه لا يزال هناك عدد من الشهود الذين لم يتقدموا بعد وقد يحتفظون بمعلومات حيوية حول كيف فقد الشاب حياته المأساوية".