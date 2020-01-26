» قرار كويتي مفاجئ بشأن بطلى الفيديو غير الأخلاقي

26 يناير 2020 - 06:45 م

قررت النيابة العامة في الكويت، إخلاء سبيل الزوجين المتهمين بتصوير الفيديو غير الأخلاقي بكفاله 500 دينار لكل منهما.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على زوجين ظهرا فى فيديو وصف بالفاضح، واستمر حجزهما أسبوعا قبل أن تخلي النيابة سبيلهما اليوم الأحد.

وظهرت الزوجة في الفيديو مرتدية ملابس ضيقة ومثيرة تكشف تفاصيل جسدها، بينما يقوم زوجها بتمشيط شعرها، واحتضانها من الخلف، فيما علقت الزوجة بأنه يمسك خصرها وليس شيئًا آخر.