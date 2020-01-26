صور..«صلاح» مهووس بامتلاك السيارات الفارهة

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بريطانيا

محمد صلاح

أسطول

سيارات فارهة

ألقت صحيفة "صن" البريطانية، الضوء على أسطول السيارات التي يمتلكها النجم العالمي محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، مشيرة إلى أنه يمتلك عددا من السيارات الفارهة، منذ قدومه إلى الريدز في صيف 2017 من نادي روما الإيطالي.

وقالت في تقرير نشرته اليوم الأحد: "يبدو محمد صلاح شخصا متواضعا للغاية وشديد الهدوء على صعيد حياته الشخصية، ولكن هوسه بالسيارات الفاخرة يعكس جانبا آخر من شخصيته".

واستعرضت الصحيفة أسطول سيارات محمد صلاح وذوقه الرفيع في انتقاء سياراته الشخصية التي اشتراها منذ احترافه في ليفربول، وتألقه برفقة الريدز خلال الموسمين الماضيين، وكذلك الموسم الجاري، حيث كان عام 2019 ذهبيا لليفربول، بعد حصد دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، وأخيرا كأس العالم للأندية، إضافة إلى اقترابه من التتويج بالدوري الإنجليزي، البريمييرليغ، هذا الموسم.

وأشارت إلى أن أحدث سيارة انضمت إلى أسطول سيارات محمد صلاح هي "بينتلي كونتننتال"، التي يبلغ سعرها 160 ألف جنيه إسترليني. وقالت إن هذا الموديل هو ثاني أكثر أنواع السيارات المملوكة لنجوم الدوري الإنجليزي، بعد السيارة رانغ روفر SVR الرياضية.

وذكرت أن صلاح امتلك أيضا السيارة "لامبورغيني أفينتادور"، التي يصل سعرها إلى 276 ألف جنيه إسترليني، والتي يملكها -أيضا- الغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ، هداف آرسنال الإنجليزي.

وتابعت: "قاد محمد صلاح -أيضا- السيارة الألمانية مرسيدس AMG GLE Coupe التي يبلغ سعرها 65 ألف جنيه إسترليني، وكذلك السيارة مرسيدس AMG ROADSTER ، 176 ألف جنيه إسترليني، والسيارة أودي Q7 ، 54 ألف جنيه إسترليني، وأخيراً السيارة تويوتا كامري، وهي الأقل سعراً بالنسبة لمحمد صلاح، والأولى له بعد انتقاله إلى ليفربول، حيث يبلغ سعرها 29 ألف جنيه إسترليني".





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