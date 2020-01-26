» "بن زايد" يتدخل لحل أزمة فيروس كورونا

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علق ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، على أزمة فيروس "كورونا" القاتل، مبديًا استعداد بلاده لتقديم الدعم اللازم للحكومة الصينية.

وقال "بن زايد"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نحن على ثقة بقدرة الصين الصديقة على تجاوز هذه الأزمة.. دولة الإمارات وفي إطار نهجها الإنساني على استعداد لتقديم كافة أشكال الدعم للصين والتعاون مع المجتمع الدولي للتصدي لهذا الفيروس".

وفى وقت سابق من اليوم، ذكرت وكالة "شينخوا" الرسمية الصينية، أن خبراء تمكنوا من تحديد مصدر فيروس كورونا الجديد.

وأودى الفيروس القاتل، بحياة عشرات الأشخاص منذ ظهوره، أواخر السنة الماضية، في مقاطعهة ووهان الصينية.

وذكرت أن الفيروس 2019-nCoV تم العثور عليه في عينات مأخوذة من سوق "هوانان" للمأكولات البحرية، والتي تباع فيها حيوانات برية أيضًا.


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