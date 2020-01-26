«السيسي» يهنئ غادة والي بمنصبها الأممي

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حسن علام- متابعات

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الأمم المتحدة

غادة والى

الرئيس السيسي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتورة غادة والي، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمنظمه الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات والمدير العام للأمم المتحدة في فيينا.
 
وتقدمت الدكتورة غادة والي للرئيس بخالص الشكر والتقدير لدعمها للترشح لمنصبها الجديد وايضا علي ثقته لاتاحة الفرصه لها لخدمه الوطن علي مدي 6 سنوات كوزيرة للتضامن الاجتماعي.
 
وأكد الرئيس علي دعم مصر لدور الأمم المتحدة ولدور منظمه الأمم المتحده للجريمة والمخدرات في مواجهه التحديات العالميه والإقليمية، واهميه نقل وتبادل الخبرات في مجالات مكافحه الفساد والجريمه المنظمة والاتجار في البشر والمخدرات، معرباً عن التهنئة للدكتورة غادة والي ومتمنياً لها النجاح في مهامها الدولية الجديدة.


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