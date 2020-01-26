سما المصري تقتحم معرض الكتاب بملابس النوم

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ملابس النوم

في واقعة مثيرة أغضبت كثيرين، اقتحمت الفنانة سما المصري، معرض القاهرة الدولي للكتاب ف دورته الـ51، حيث افجأت رواد المعرض بارتداء ملابس النوم "بيجامة وشبشب".

وحاولت سما المصري التخفي قبل دخول المعرض، لكن البعض كشفها وحاول التقاط صور معها، بينما خصصت فتاة معها لتصويرها، منذ دخول المعرض.

وتجمع عشرات الشباب والفتيات حولها لالتقاط صور تذكارية معها، حيث لفتت أنظار الجميع بملابسها الغير لائقة بالتجول في معرض الكتاب.

وشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، هجومًا عليها، معتبرين أنها لا تفوت فرصة من أجل الظهور وإثارة الجدل، خاصة أن معرض الكتاب حدث دولي فحاولت لفت انتباه الجميع لها من خلال ارتداء ملابس النوم.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء فعاليات الدورة الـ 51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بمركز مصرللمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وتفقد رئيس الوزراء عدد من الأجنحة بالمعرض يرافقه وزيرى الثقافة والإعلام  وعدد من المسئولين، وحضر الافتتاح عدد من الكتابوالصحفيين.


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