» صادم.. فيروس كورونا يصل إفريقيا

26 يناير 2020 - 04:46 م

وصل فيروس كورونا الجديد قارة إفريقيا، حيث أعلنت وزارة الصحة والنظافة العامة في كوت ديفوار اليوم الأحد، تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس القاتل.

وقالت "الصحة" الإيفوارية إن طالبًا وصل إلى أبيدجان قادمًا من بكين، ظهرت عليه أعراض مثل السعال والعطس وصعوبة التنفس، بحسب شبكة (سي أن أن) الأمريكية.

وأضحت أنه تم نقل الطالب إلى مكان آمن لدى وصوله إلى المطار ويخضع حاليًا لرقابة طبية.

وحثت السكان على عدم الذعر والحفاظ على النظافة العامة، وزيارة أقرب مركز صحى فى حالة الإصابة بالحمى أو السعال أو صعوبة التنفس.

ويصيب الفيروس المميت الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).