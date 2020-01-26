فرجاني ساسي يتصدر الترند بسبب فيديو مزعوم«غير أخلاقي»

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الزمالك

فرجاني ساسي

فاضح

فيديو غير أخلاقي

تصدر اسم لاعب وسط نادي الزمالك فرجاني ساسي، الترند عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر" في مصر، وذلك بعد تداول فيديو مزعوم له غير أخلاقي.

وتصدر هاشتاج #فرجاني_ساسي_خط_احمر، حيث شارك فيه آلاف من محبي اللاعب والقلعة البيضاء، دفاعًا عنه بسبب الفيديو المزعوم، والذي أكد النشطاء أنه "مفبرك" وغير حقيقي.

وأكد النشطاء دعمهم للاعب وتضامنهم معه، ضد الحملة التي تستهدف سمعته، مشيرين إلى أنه من اللاعيبة الملتزمين، كما أنه متزوج ولديه طفلتين.

وكان البعض تداول فيديو مزعوم، يظهر شخص قالوا أنه "فرجاني ساسي" مع فتاة تجلس وتضع قدمها على كرسي، بينما يقوم الشخص المزعوم بتقبيل قدميها بطريقة مثيرة وغير أخلاقية.


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