» الملك سلمان يعزي "أردوغان" في رسالة عاجلة

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أردوغان

تركيا

الملك سلمان

محمد بن سلمان

لسعودية

تقدم العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، ببرقية عزاء للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في ضحايا الزلزال الذي ضرب شرق البلاد قبل يومين.

كما تقدم بالتعزية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بحسب وكالة "واس" السعودية الرسمية، اليوم الأحد.

وقالت إن الملك سلمان بعث "برقية عزاء ومواساة" للرئيس أردوغان في الضحايا وجاء فيها: "علمنا بنبأ الزلزال الذي وقع في شرق تركيا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية تركيا الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية تركيا من كل سوء ومكروه ، إنه سميع مجيب".

وقال ولي العهد: "تلقيت نبأ الزلزال الذي وقع في شرق تركيا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلا الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب".

وتعرضت مناطق شرق تركيا، مساء الجمعة الماضي، لزلزال تراوحت قوته من 6.7 إلى 7 درجات وقع على عمق 10 كيلومترات وكان مصدره قضاء سفريجه في ولاية ألازيج أسفر عن مقتل 35 قتيلا، بينما وصلت حصيلة المصابين إلى نحو 1500.

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