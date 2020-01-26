مشاهد مروعة للنساء والأطفال.. حرب الجراد في كينيا

26 يناير 2020 - 02:45 م

تداول رواد مواقع التواصل صورًا لسيدات وأطفال يكافحون الجراد بأساليب بدائية جدًا، حيث قاموا بإبعاد الجراد بالبطانيات في محاولة لطرده بعيدًا عن المحاصيل.

وأعلنت الأمم المتحدة أن هناك حوالي 54 مليون دولار لزيادة رش المبيدات الجوية، وهي الطريقة الفعالة الوحيدة لمكافحة الجراد، فيما صرحت السلطات بأن سربًا واحدًا يمكن أن يحتوي على ما يصل إلى 150 مليون جرادة لكل كيلو متر مربع من الأراضي الزراعية.

جدير بالذكر أن هذه المرة هي الأسوأ لغزو الجراد في كينيا منذ 70 عامًا، مهددة السكان بالجوع المدمر.